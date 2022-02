Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün müğənni Afət Fərmanqızının əri Mamed Nanacanov həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, özünün sosial media hesabında məlumat yayan müğənni həyat yoldaşının azadlığa buraxılması üçün aidiyyəti orqanlara da müraciət edib.

İki gündür əri həbsdə olan müğənni isə əyləncə görüntülərini paylaşıb.

Həmin görüntüləri “Instagram” hesabında yayımlayan sənətçi paylaşıma “Mənim özəl günümdə gözəl dostlarımla rəqs” şərhini əlavə edib.

