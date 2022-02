Fevralın 2-də Bakıda Azərbaycan Gəncləri Gününün 25 illiyinə həsr olunmuş Gənclər Forumu keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Forumda iştirak edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.