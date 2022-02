Ukrayna parlamentində keçirilən iclas zamanı diqqətçəkən hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, deputatlar toplantıya əllərində Türkiyə, ABŞ, NATO, Çexiya və Kanada bayraqları ilə qatılıblar. Məlumata görə, onlar bu aksiya ilə Ukrayna-Rusiya münaqişəsində Kiyevə dəstək verən ölkələrə təşəkkür ediblər. Aksiyanı Avropa Birlik partiyasının deputatları təşkil edib.

