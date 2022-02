"​Unicapital" ən innovativ investisiya şirkəti seçilib

“Unicapital” İnvestisiya Şirkəti uğurlu fəaliyyətinə görə nüfuzlu mükafatlar alıb.

Böyük Britaniyanın premium biznes və maliyyə dərgisi olan “International Finance”ın araşdırmasına əsasən, İnvestisiya Şirkəti 2021-ci ildəki nailiyyətlərinə görə, iki nominasiya üzrə qalib seçilib. Maliyyə, kapital bazarları sahəsində rəqəmsal həllərin və onlayn xidmətlərin inkişafına töhfə verən təşkilatları mükafatlandıran “International Finance Awards” “Unicapital”ı “Azərbaycanda Ən İnnovativ İnvestisiya Şirkəti – 2021” və “Azərbaycanın Ən Yaxşı Foreks Provayderi – 2021” mükafatlarına layiq görüb.



Mükafat aşağıdakı göstəricilər əsasında təqdim edilib:



- Şirkətin bazardakı payı;

- Müştərilərinə yeni maliyyə bazarlarına çıxışın təmin edilməsi;

- İnvestisiya bazarında təqdim olunan innovativ məhsul və həllər;

- Şirkətin maliyyə göstəriciləri və inkişaf perspektivi;

- Foreks xidmətinin təşkil edilməsi və xidmət üzrə müştəri məmnuniyyəti.



“Azərbaycanın Ən Yaxşı Foreks Provayderi – 2021” mükafatı “Unicapital”ın “UForex” xidmətinin üstünlüklərinə görə verilib. “UForex” ötən il ərzində 24/5 (qeyri-iş saatlarında) sürətli və komissiyasız mədaxil, 1:100 nisbətinədək kredit çiyni imkanı və “Smart Stop out” funksiyasını tətbiq edib. Xidmət rebrendinq prosesini tamamlayaraq, bütün yeniliklərin əks olunduğu “ www.uforex.az ” saytını təqdim edib.



"Unicapital" 2007-ci ildən etibarən yerli və beynəlxalq bazarlarda qiymətli kağızların yerləşdirilməsi və investisiya, həmçinin, törəmə maliyyə alətləri üzrə xidmətlər təqdim edir. Şirkətin geniş müştəri bazasına həm fiziki, həm hüquqi şəxslər daxildir. Bazardakı uğurlu təcrübəsinə əsasən, Unicapital Azərbaycan bazarında iştirak etmək istəyən xarici investorlar, həmçinin, beynəlxalq bazarlarda investisiya etmək istəyən fiziki və hüquqi şəxslər üçün etibarlı tərəfdaşdır.



İnvestisiya şirkəti yaxın vaxtlarda dünyanın bir çox maliyyə bazarlarına çıxışı təmin edən multialət platformasını təqdim edəcək. Bununla da “Unicapital”ın davam etdirdiyi strategiya müştərilərinə daha geniş investisiya xidmətləri təqdim etmək, innovativ yanaşma ilə investisiya sahəsini hər kəs üçün daha da əlçatan etmək imkanlarını artıracaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.