Vətən müharibəsi zamanı düşmənin atdığı kasetli bombanın qalığının bu gün Yevlax rayonunda partlaması nəticəsində həlak olan Kəlbəcər rayon sakini, 26 yaşlı İsmayıl Mikayılovun fotosu yayılıb.

Metbuat.az həmin fotonu təqdim edir:

