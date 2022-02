Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin Xəyyam adlı giziri ilə nişanlanan Əməkdar artist Niğar Şabanova (Qaragözova) yeni vəzifəyə təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni bu barədə “Xəbər-ətər” verilişində deyib:

“Artıq gələcəyin hərbçisiyəm. İnşallah gələcəkdə hərbi konsertlərdə çıxış edəcəm. Nəyi bacarıramsa, onu da edirəm”.

Qeyd edək ki, Xəyyam və Nigarın nikahı ötən il oktyabrın 25-də olub.

