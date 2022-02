Dayənin şprislə azyaşlıya işgəncə verməsi ilə bağlı DİN-dən AÇIQLAMA

Sosial şəbəkələrdə dayənin azyaşlıya şpris batırmasını əks etdirən görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin inspektoru, polis mayoru Anar Qafarov bildirib ki, azyaşlının valideynləri polisə müraciət ediblər.

“Hadisə ilə bağlı azyaşlıların valideynləri ərazi üzrə Yasamal Rayon Polis İdarəsinin 29-cu Polis Şöbəsinə ərizə ilə müraciət ediblər.

Ərizə əsasında həmin dayə Polis Şöbəsinə dəvət olunub və onun izahatı alınıb. Hadisə ilə bağlı müvafiq təhqiqat araşdırmaları aparılandan sonra dayənin etdiyi əmələ hüquqi qiymət veriləcək”, - A.Qafarov qeyd edib.

