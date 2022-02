Rusiyalı Nutrisoloq Nadejda Çapkina xərçəng riskini azaltmaq və bədxassəli hüceyrələrə qarşı gündə 2 ədəd orta alma yeməyi tövsiyə edib.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, almada çoxlu vitamin, minerallar var: A, C, B, PP, E, maqniy, yod və s.

Elmi araşdırmalar göstərib ki, onkoloji xəstələrin profilaktikasında bu efektiv vasitədir. Alma sinir sistemi, immunitet, damarlara da yaxşı təsir edir.

Gündə 2 ədəd yaşıl alma 18 yaşdan yuxarı hər kəsə lazımdır.

