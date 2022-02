Türkiyənin İzmir şəhərində ananın sosial media marağı ona baha başa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iş adamı boşanma ərəfəsində olduğu həyat yoldaşının “tiktok” aludəçisi olduğunu irəli sürərək, övladlarının himayəçiliyini tələb edib. Ailə başçısı bildirib ki, ana uşaqlarına vaxt ayırmır, iki qızı ilə maraqlanmır. Məlum olub ki, ana hətta böyük qızını da sosial mediaya cəlb edib. Araşdırmalardan sonra atanın iddiası təmin edilib. Uşaqların himayəçiliyi müvəqqəti ataya verilib.

