Bekhem GİLEYLƏNDİ: Viktoriya 25 ildir ki...

Devid Bekhem həyat yoldaşı Viktoriya Bekhem haqqında maraqlı faktları açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, keçmiş ingilis futbolçu deyib ki, onun həyat yoldaşı 25 ildir ki fərqli heç bir qida qəbul etmir. Belə ki, xanım Bekhem ancaq qızardılmış balıq və buxarda bişmiş tərəvəzi illərdir ki, ən sevimli yeməyi olaraq mütəmadi olaraq qəbul edir.

Bekhem onu da deyib ki, əgər onun həyat yoldaşı fərqli bir yemək yeyərsə bu onun üçün möhtəşəm bir gün olacaqdır.

"Oğlum Harperə hamilə olduğu zaman fərqli bir şey yemişdi. Həmin gün o mənim boşqabımdan qəlyanaltı yedi və həmin axşam mənim sevimli günlərimdən biri oldu. O gündən sonra fərqli bir şey yediyini xatırlamıram".



Məlumat üçün bildirək ki, Devid Bekhem Viktoriya Bekhem 23 ildir ki evlidir və cütlüyün 3 oğlu, 1 qızı var.

