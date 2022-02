ABŞ-da dövlətin siyasətinə inam son 20 ildə ən aşağı səviyyəyə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmaya görə, sorğuda iştirak edənlərin 70 faizi ölkənin iqtisadi vəziyyətindən narazıdır. Ölkənin enerji siyasətindən narazı olanların göstərici isə 80 faiz təşkil edib. Sorğuda iştirak edənlərin 73 faizi benzinin qiymətinin artmasından narahatdır. Sorğuda iştirak edənlər bu vəziyətə görə, prezident Co Baydeni ittiham edirlər.

