ABŞ Rusiyanı mühasirəyə alır: Minlərlə hərbçiyə təlimat verildi

ABŞ-ın Ukrayna gərginliyi ilə bağlı Avropanın şərq ərazilərinə göndərdiyi 3 min hərbçinin yerləşəcəyi ərazilər məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, amerikalı hərbçilərdən 1000-i Rumıniyaya, 2 mini isə Polşa və Almaniya başda olmaqla digər şərqi Avropa ölkələrinə yerləşdirilir. Ekspertlərin sözlərinə görə, bu həmlə ABŞ-ın Ukrayna məsələsinə görə Rusiyanı mühasirəyə almağa başladığını göstərir.

Qeyd edək ki, amerikalı hərbçilərin Avropaya göndərilməsi ilə bağlı sənəd prezident Co Bayden tərəfindən təsdiq olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.