Masazırın bu küçəsində su problemi HƏLL EDİLDİ - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi, Qasım bəy Zakir küçəsinin sakinləri dörd gündür ki, ərazidə içməli suyun olmaması səbəbindən əziyyət çəkirdilər.

Problem ilə əlaqədar Azərsu ASC-nin mətbuat katibi Anar Cəbrayıllıya müraciət etdikdən sonra mətbuat sözcüsü saytımıza şikayətin nəzarətə götürüldüyünü bildirmişdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələyə operativ reaksiya verən qurum problemi həll edib. Belə ki, Azərsu ASC-nin qəza xidməti tərəfindən ərazidə təmir işləri aparılıb, ərazidə suyun verilişi bərpa edilib.

Qeyd edək ki, təmir aparılan zaman ərazidə içməli suya olan tələbatı təmin etmək üçün əlavə olaraq Azərsu ASC-nin sudaşıyan maşını da cəlb edilib. Bu da sakinlərin soyuq qış ayında təmir işi yekunlaşana kimi içməli suya olan tələbatının ödənilməsinə kömək olub.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

