Şəhidlərin qisası alındı: Türkiyə ordusu 43 terrorçunu məhv etdi

Türkiyə ordusunun Suriyanın şimalında həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində 43 terrorçu məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, Əl-Bab şəhərində azı 9 dinci sakini qətlə yetirən terrorçulara cavab verilib:

“Əl-Bab, Dadat, Cibrin və Tall Malid bölgələrində bazalara atəş açan terrorçular Cizrə şəhidi üçün cəzalandırıldı. Cavab atəşi nəticəsində 34 terrorçu məhv edildi. Beləliklə hərbi əməliyyatlar nəticəsində ümumilikdə 43 terrorçu məhv edildi. Şəhidlərimizin qanı qalmadı, qalmayacaq”.

