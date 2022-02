Anar Kərimovla işçi arasında gərginlik: "Siz bunu məndən yaxşı bilməlisiniz" - VİDEO

Gəncədə səfərdə olan Mədəniyyət naziri Anar Kərimov Gəncə Tarix Duyarşunaslıq Muzeyinin əməkdaşına irad tutub. Metbuat.az xəbər verir ki, muzeyə aid kitablardan birinin itməsinə nazir öz iradını bildirib. "Necə yəni kitab itib. Kitab qiymətli bir vasitədir. Kitabda eksponatlar haqqında məlumatlar yer alıb. Siz muzeyin işçisisiz və siz bilməlisiz. Araşdırın izahat verilməli və tədbirlər görülməlidir"- deyə A.Kərimov bildirib.

