Kiyevdə səfərdə olan Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski arasında görüş keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş zamanı iki tərəfli məsələlərlə yanaşı Rusiya-Ukrayna gərginliyinin müzakirə ediləcəyi bildirilir.

