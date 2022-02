Böyük Britaniyaya məxsus döyüş təyyarələri ölkə sərhədlərinə yaxınlaşan təyyarəni müşahidə etmək üçün havaya qalxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kral Hava qüvvələrindən açıqlama verilib. Hadisənin detalları barədə açıqlama verilməyib. Bildirilib ki, əməliyyat başa çatana qədər hadisənin detalları açıqlanmayacaq.

