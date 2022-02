Dövlət Gömrük Komitəsinin e-customs.gov.az portalı üzərindən göstərilən elektron xidmətlərə daha biri əlavə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Komitənin sədri Səfər Mehdiyev bildirib.

"“Xidmətlərin statistikası” adlı bölmədə portaldan istifadə haqqında statistik məlumatları əldə etmək olar", - deyə o qeyd edib.

