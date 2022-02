Azərbaycan və Macarıstan milli kitabxanaları arasında əməkdaşlıqla bağlı anlaşma memorandumu imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva "Twitter"də bildirib.

Anlaşma memorandumunu Azərbaycan tərəfdən xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov, Macarıstan tərəfindən isə bu ölkənin xarici işlər və ticarət naziri Peter Siyarto imzalayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.