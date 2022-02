26 yaşlı müəllimədən ŞOK ƏMƏL: Şagirdindən hamilə qaldı - Oğlanın anası biləndə... / FOTOLAR

ABŞ-da 26 yaşlı Bayle adlı müəllimə 17 yaşlı şagirdi ilə evlənmək məcburiyyətində qalıb.

Metbuat.az “mirror” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, müəllimənin şagirdi ilə yaxınlıq etdiyi üzə çıxandan sonra o, məktəbdən qovulub. Müəllimənin həbs edilməsi tələb olunub. Lakin qadın həbsdən yayınmaq üçün şagirdi ilə ailə qurub. Qəribəsi budur ki, oğlan tərəfi buna ciddi etiraz etməyib. Nəticədə onun barəsində bütün ittihamlar qüvvədən düşüb.

Həmçinin onun müəllimlik səlahiyyəti bərpa edilib. Şagirdin adı açıqlanmır.

Qeyd edək ki, müəllimə şagirdindən artıq uşaq dünyaya gətirib.

