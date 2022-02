Gecə saatlarında DƏHŞƏTLİ HADİSƏ: Geyinilmiş paltar götürmək istədi amma...-VİDEO

Türkiyədə işlənmiş paltar və ayaqqabı qutusundan paltar almaq istəyən şəxs girdiyi mexanizmə ilişərək həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Bursa şəhərində gecə saatlarında baş verib.

Məlumata görə Ukrayna vətəndaşı işlənmiş geyim və ayaqqabı qutusundan əşyalar almağa cəhd edib. Bu zaman başı mexanizmə ilişən 30 yaşlı Behpaşa Tamazovu bütün səylərə baxmayaraq xilas etmək mümkün olmayıb və hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Hadisə yeri araşdırma qrupu gələrək Tamazovun cansız bədənini dəqiq ölüm səbəbinin müəyyən edilməsi üçün Bursa Ədliyyə Tibb Təşkilatı Morquna aparıblar. Fakt ilə bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.