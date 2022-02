İnhalasiya halları asılılıq yaradırmı? - AÇIQLAMA

"Bir yaşından aşağı uşaqlarda öskürək siroplarının istifadə edilməsi tövsiyə edilmir. Uşağın bronxlarından qaynaqlanan hal varsa o zaman inhalyasiya edilməsi məsləhətdir".



Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Pediatr-Neonatoloq Altay Abdullaoğlu edib. Həkim qeyd edib ki, inhalasiya halları asılılıq yaratmır.

"İnhalasiya xroniki xəstəliklər zamanı da istifadə edilir. Asılılıq yaradan dərmanlar çox deyil, tibdə adlar; bəllidir, bu barədə dərmanların üzərində də qeyd olunur".⠀

Öskürək varsa, deməli orqanizm bronxlar vasitəsilə öz-özünü təmizləməyə çalışır. Öskürək üç həftədən çox davam edəcəksə, xüsusi müayinələr lazımdır. Qeyd edək ki, son dövrlər haymorit kimi narahatlıqlar çox yayılıb. İnhaliyasiya edərkən buxarı boğaza deyil, buruna ötürmək lazımdır ki, faydası olsun. Çalışmaq lazımdır ki, nebulayzerin temperaturu həddindən çox olmasın. Yoxsa burun və bronxlar ziyan görə bilər.

Aidə Fərzəliyeva / Metbuat.az

