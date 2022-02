“Sabah” klubu heyətini daha bir futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, braziliyalı müdafiəçi Hiqor Qabriellə 3 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Braziliyanın “Fluminense” klubunun yetirməsi olan 22 yaşlı oyunçu karyerası ərzində “Rio Branko”da da çıxış edib.

