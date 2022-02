"Zirə" PFK Rəşad Əzizliylə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qapıçı ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib:

""Zirə" PFK Rəşad Əzizliyə klubumuza göstərdiyi xidmətlərə görə futbolçuya təşəkkür edir və gələcək karyerasında uğurlar arzulayır", - klubdan bildirilib.

