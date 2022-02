Xəstəliyin kəskin yayıldığı bu dövrlərdə azərbaycanlı aparıcı Kəmalə Piriyeva da virusa yoluxub.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, gənc aktrisa özünü karantinə alıb. Bu barədə o, öz "instagram" hesabında paylaşım edib.

