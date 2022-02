Rusiyada bir gündə rekord sayda – 177 282 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son sutkada koronavirusdan ölənlərin sayı daha 714 nəfər artaraq 334 753-ə yüksəlib.

Bununla da Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı 12 630 047 nəfərə çatıb.

