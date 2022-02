Ər tətildən qayıdanda ŞOK YAŞADI: Həyat yoldaşı internetdə müştəri axtarıb... - FOTO

Yeni Zelandiyada olduqca maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az “Mirror” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, ailə başçısı dostları ilə tətilə yollanıb. 2 uşaq anası həyat yoldaşının evə gec qayıtmasına görə qəzəblənib. Qadın bu səbəbə görə həyat yoldaşını internetdə hərrac yolu ilə satışa çıxarıb. Evə qayıdandan sonra elan ilə internetdə üzləşən ailə başçısı təəccüblənib. Ardınca, qadın həyat yoldaşına elanın özü tərəfindən verildiyini etiraf edib. Bir müddət sonra elan internetdən silinib.

Maraqlıdır ki, elan silinənə qədər kişiyə təkliflər var imiş.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.