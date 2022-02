"İdarə heyətində qala bilməz" - Əflatun Amaşovdan Cavanşir Feyziyevlə bağlı İLK AÇIQLAMA

Media nümayəndələrini təhqir edən, onlara “reket”, “dələduz”, “casus” deyən deputat Cavanşir Feyziyevlə bağlı yeni açıqlama verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, musavat.com-a danışan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov məsələnin tez bir zamanda Mətbuat Şurasının gündəliyinə çıxarılacağını bildirib.

Əflatun Amaşov hazırda koronavirusa yoluxduğunu və bu məsələni imkan daxilində izlədiyini deyib. Ə.Amaşov bildirib ki, Cavanşir Feyziyev Mətbuat Şurasının İdarə Heyətində qala bilməz.

Yaxın saatlarda Əflatun Amaşovun rəsmi açıqlaması gözlənilir.

