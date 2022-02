Bu il yanvarın 22-də Bakının Nərimanov rayonunda yanğın baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub və yanğın söndürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin vaxt yanğından əziyyət çəkənlərdən biri də müğənni Niyam Salami olub. Hadisə zamanı oradan keçən sənətçinin avtomobilinə yanan binadan kərpiclər düşüb. Bu haqda "Şourum"a danışan ifaçı hələ də avtomobilini düzəltdirmədiyini bildirib.

