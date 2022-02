“Qazprom” Ukrayna ərazisindən tranzitini artırıb

Qazprom Ukraynanın qaz nəqli sistemi vasitəsilə tranziti yenidən artırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilin əvvəlindən Rusiya qazının Ukrayna ərazisindən tranziti demək olar ki, iki dəfə azalıb. Eyni zamanda, yanvarın sonundan etibarən "Qazprom" nasosun həcmini artıraraq fevralın 1-də 106,7 milyon kubmetrə qədər qaldırıb. Bu addımla da "Qazprom" maksimum müqavilə öhdəliklərinə yaxınlaşıb. Lakin sonra göstərici yenidən bir qədər azalaraq, 80-90 milyon kubmetr aralığında dəyişib.

Şirkətdən verilən məlumata görə, bazar ertəsi tranzit yenidən yüksələ bilər. Hazırda ərizədə 107,8 milyon kubmetr qaz göstərilib, amma "Qazprom"un maksimum müqavilə öhdəlikləri isə təxminən 109 milyon kubmetrdir. Qeyd olunur ki, ötən həftə ilə müqayisədə nasosun orta həcmi ilə 24 faiz arta bilər.



Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

