Nərimanovda məşhur kafe YANIB - FOTOLAR / YENİLƏNİB

Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Nərimanovda baş vermiş yanğınla bağlı məlumat yayıb.



Metbuat.az-a FHN-dən verilən xəbərə görə, Nazirliyin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzinə Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda obyektdə (dönərxana) yanğın olması barədə məlumat daxil olub.

Məlumat qəbul ediləndən dərhal FHN-nin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış üzrə cəlb olunub.

Yanğın saat 14:21 dəqiqədə yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

Əlavə məlumat veriləcək.

14:22

Nərimanov rayonunda yerləşən “Köz dönər”də yanğın başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğının hansı səbəbdən çıxdığı məlum deyil.

Əraziyə yanğınsöndürmə qüvvələri cəlb olunub.

