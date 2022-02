İngiltərədə tanınmış market işçisinin davranışı ona baha başa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc marketə gələn evli qadını təqib edərək, onun avtomobilinin üzərinə nömrəsini yerləşdirib. Nömrəni görən ər qəzəblənib. O marketə daxil olub və nörməyə zəng edərək, gəncin kimliyini müəyyən edib. İşə market rəhbərliyi qarışıb və işçi marketdən qovulub.

Market rəhbərliyi müştəridən üzrxahlıq edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.