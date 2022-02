Sabah Vyanada İranın nüvə məsələsi ilə bağlı danışıqlar yenidən başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa BirliyininXarici Əlaqələr komitəsindən açıqlama verilib. Bildirilir ki, Rusiya, Çin, Almaniya, Böyük Britaniya və Fransanın yüksək rütbəli nümayəndələrinin iştirakı ilə 8-cı tur danışıqları qaldığı yerdən davam edəcək.

Sazişi tək tərəfli tərk edən ABŞ danışıqlarda iştirak etmir.

