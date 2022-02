Fransa Prezidenti Rusiyaya səfər edib

Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Rusiyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fransa Prezidenti gətirən təyyarə hava limanına enib.

Qeyd edək ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşündən sonra çərşənbə axşamı Kiyevə gedəcək.

Moskva görüşündən əvvəl isə ABŞ Prezidenti Co Baydenlə Makron arasında telefon danışığı olub. Liderlər Ukrayna ətrafındakı vəziyyəti müzakirə ediblər.

Bayden və Makron Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bir daha təsdiqləyiblər.

