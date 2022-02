Gündə 1 stəkan içmək, şəkəri və təzyiqi salır - Vişnə şirəsinin faydası

Hər gün bir stəkan turş vişnə şirəsi içmək, qanda şəkəri kifayət qədər salır.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, Britaniya alimləri diabet xəstələrində qanda şəkəri tənzimləmək üçün yeni vasitə irəli sürüblər.

Alimlər müəyyən edib ki, vişnədə olan çox miqdar antosianlar insulin sintezini stimulə edir.

6 həftə ərzində hər gün bir stəkan konsentrə olunmuş vişnə suyu içmək həm təzyiqi salır, həm şəkəri tənzimləyir, həm də çəkini azaldır.

Ona görə də şəkər və təzyiq xəstələri bu şirəni içməlidir.

