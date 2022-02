Bakıda qadınlar arasındakı davanın görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayımlanıb.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən görüntülərdə evli qadın ərinin sevgilisi olduğunu iddia etdiyi digər qadının evinə hücum edib.

O ərinin evə gəlmədiyini, bu qadının yanında gecələdiyini iddia edib. Digər qadın isə hadisəni lentə alıb.

Görüntülər qısa zamanda müzakirələrə səbəb olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

