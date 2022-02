Prezident "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədrini vəzifəsindən azad etdi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Yaşar Həsənovla bağlı sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Yaşar Məmmədəli oğlu Həsənov “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib.

“Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri təyin olunanadək həmin vəzifənin müvəqqəti icrası “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin müavini İlham Ata oğlu Mirzəliyevə həvalə edilsin.

Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

