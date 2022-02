Müğənni Natavan Həbibi imicini dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o yeni fotosessiyasını sosial media hesabında paylaşıb. İfaçının tam fərqli obrazda fotoları çoxsaylı izləyiciləri tərəfindən bəyənilib. İzləyicilərindən bəziləri onu yeni imicdə tanıya bilmədiklərini bildiriblər.

Həmin fotoları təqdim edirik:

