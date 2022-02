1945-ci ildə ölən gəncin ruhunu "ələ keçirdi": Onun adını çağırdım... - İNANILMAZ İDDİA / FOTOLAR

İngiltərədə “kabus ovçusu” kimi tanınan 49 yaşlı Riçel Parsons inanılmaz iddia ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az “Mirror” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, o, 1945-ci ildə həyatını itirən Lass adlı gəncin ruhunu ələ keçirdiyini irəli sürüb. Parsons iddia edib ki, o Lassın öldüyü əraziyə gedərək, onu çağırıb. “Bir müddət sonra isə Lass özünü avtomobilin ön şüşəsinə çırpdı” deyən Parsons, həmin anlara aid olduğu irəli sürülən fotolar paylaşıb. Parsons hadisəyə 8 nəfərin şahid olduğunu irəli sürsə də, şahidlər hələlik açıqlama verməyib.

Qeyd edək ki, Parsons ruhların olduğu inanılan ərazilərə gedərək, qəribə araşdırmalar aparması ilə tanınır. Yerli sakinlər Lassın ruhunun bölgəyə zərər verdiyinə inanır.

