Meşədə DƏHŞƏTLİ MƏNZƏRƏ: Çox sayda uşaq... - FOTOLAR

Almaniyada yerli fotoqraf “uşaq meşəsi” adlandırılan ərazidə qəribə mənzərə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotoqraf meşədə asılı uşaq oyuncaqlarının olduğunu müşahidə edib. Fotoqraf üzləşdiyi mənzərəni lentə alaraq izləyiciləri ilə paylaşıb. Qəribəsi budur ki, oyuncaqların hamısı mənfi enerji bəxş edir. Onlar ya ağlayır ya da böyük üzüntü içində olduğunu əks etdirən görüntü alıblar. Oyuncaqların kimlər tərəfindən meşəyə asıldığı məlum deyil.

Qeyd edək ki, meşədəki mənzərəni yaxından görmək istəyən şəxslər əraziyə ekskursiya edir.

