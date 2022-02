Çin dənizə düşən F-35 təyyarəsini ələ keçirməyə çalışır

ABŞ Cənubi Çin dənizində qəzaya uğrayan F-35 təyyarəsinin çıxarılması üçün işlərə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın rəmsi dairələri açıqlama yayıb. Bildirilir ki, təyyarənin qalıqlarının Çinin əlinə keçməməsi üçün ciddi təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Çinin təyyarənin sirrlərini ələ keçirmək üçün səy göstərdiyi istisna edilmir.

Qeyd edək ki, hadisə iki həftə əvvəl baş verib. Təyyarə gəmiyə eniş etmək istəyərkən, qəzaya uğrayıb. Gəmidə olan 7 heyət üzvü xəsarət alıb. Pilot sağ qalıb.

