23 yaşlı müəllimənin davranışı valideynləri ayağa qaldırdı - FOTOLAR

Şotlandiyada məktəbin buraxılış günündə Melissa adlı müəllimənin davranışları valideynlərin etirazına səbəb olub.

Metbuat.az “Miror” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı müəllimənin şagirdlərinə “bir qəqiqə də olsa müəllim və şagird kimi davranmayaq” dediyi irəli sürülür. Şənlikdə müəllimənin şagirdi ilə yaxınlıq etdiyinə dair iddialar var.

Müəllimə məsuliyyətə cəlb edilib. 23 yaşlı qadının məktəbdən uzaqlaşdırılması tələb olunub. Onun münasibətdə olduğu yeniyetmə ilə şənlikdən sonra da görüşdüyü irəli sürülür.

