“Rusiyanın işğalına sürətli və sərt cavab verəcəyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Co Bayden belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya Ukraynanı işğal edərsə, ABŞ və NATO birlikdə hərəkətə keçməyə hazırdır.

Baydenin sözlərinə görə, müdaxilənin olacağı təqdirdə “Şimal Axını 2” layihəsi də dayandırılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.