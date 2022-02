Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası klubların dünya reytinqini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 200 ən yaxşı klub arasında Azərbaycan bir klubla təmsil olunub.

Belə ki, 86,5 xala malik “Qarabağ” dünyada 162-ci yeri tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.