Cəlilabadda I sinif şagirdini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Ocaqlı kəndində baş verib.

Həmin kənddə yerləşən məktəbin həyətində 1-ci sinif şagirdi, 2015-ci il təvəllüdlü Hüseyn Yaşar oğlu Zeynalovu elektrik cərəyanı vurub. Nəticədə məktəbli keçinib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.