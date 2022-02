“Ukrayna NATO-ya daxil olsa bu NATO ilə hərbi münaqişənin meydana gəlməsi deməkdir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O bildirib:

“Ukrayna sənədlərində Rusiya düşmən kimi dəyərləndirilir və Krımın hərbi yolla geri alınması vurğulanır. Onda Ukraynanın NATO-ya üzvü olduğunu təsəvvür edin. Bu, Rusiya və NATO arasında müharibə olacaq deməkdir”

