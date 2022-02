“Rusiya və Belarusun birgə hərbi təlimlər keçirəcəyi tarixdə Ukrayna ordusu da məşqlər keçirəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynanın Müdafiə naziri Aleksiy Reznikov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna ordusu fevralın 10-da təlimlərə başlayacaq. Təlimlər 10 gün davam edəcək. Təlimlərə Bayraktar PUA-ları, tank əleyhinə sistemlər və digər hərbi texnikalar cəlb ediləcək.

