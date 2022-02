İngiltərədə sevgilisi ilə evində səhərə kimi əylənən şəxs, səhər xoşagəlməz hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az “mirror” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, gənclər gecə musiqinin səsini artırıb, müxtəlif əyləncələrlə məşğul olublar. Səhər qapını açan gənc, qapıda qeydlə üzləşib. Bildirilir ki, qeydi yazan qonşusu olub. Qonşu gecə səsdən yata bilmədiyini deyib. Qonşu bildirib ki, bu təkrarlansa polisə məlumat verəcək. Gənc, qonşusunun yazdığı xəbərdarlığı sosial mediada paylaşıb.

