Yaponiya, Rusiya sərhədindəki gərginliklə bağlı Ukraynaya dəstək verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya Nümayəndələr palatasının açıqlamasında bildirilib. Açıqlamaya görə, sərhəddə gərginliyin yaranmasına səbəb Rusiyanın bölgəyə qoşun yığmasıdır. Nümayəndələr Palatası Yaponiya hökumətini sülhün tezliklə təmin edilməsi, Ukraynada gərginliyin azaldılması üçün bütün imkanlarını səfərbər etməyə çağırıb.

