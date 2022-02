Ramil Şükürovun vətəndaşlardan rüşvət almasının görüntüləri YAYILDI - VİDEO

“Yeni İctimai Nəzarət Şurası”nın rəhbərliyinin qanunsuz pul aldığı anın görüntüləri və səs yazısı yayılıb.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:

Rəsmi məlumata əsasən, əvvəllər törətdiyi dələduzluq və saxta sənədlər hazırlama kimi cinayət əməllərinə görə məhkum olunmuş Ramil Şükürovun müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatından keçirilmədən qanunsuz yaratdığı “Yeni İctimai Nəzarət Şurası” adlı təşkilatın fəaliyyətinə cəlb etdiyi digər şəxslərlə mütəşəkkil dəstə şəklində etdiyi qanunsuz əməllər barədə daxil olmuş müraciət əsasında Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində əməliyyat-axtarış tədbirləri keçirilib.

